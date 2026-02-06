８人組ボーイズグループ「ＯＮＥＯＲＥＩＧＨＴ（ワンオアエイト）」が８日、東京・渋谷ストリームでミニアルバム「ＧＡＴＨＥＲ」の発売記念イベントを開催した。４トントラックに設置されたステージにサプライズ登場した８人は、アルバムの表題曲「ＴＯＫＹＯＤＲＩＦＴ」など７曲を披露。気温１度の極寒ゲリラライブとなったが、熱のこもったパフォーマンスで集まった観客を温め、ＳＯＵＭＡは「デビュー前から渋谷で