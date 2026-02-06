衆院選は８日、投開票され、三重３区（四日市市の一部、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡）は自民党の石原正敬氏が当選を確実とした。中道改革連合の前職で元立憲民主党幹事長の岡田克也氏は敗北した。岡田氏は比例代表と重複立候補しておらず、議席を失うことになった。民主党では代表や幹事長を務め、同党が政権を握った２００９〜１０年には外相に就任するなど要職を歴任した岡田氏は、１９９０年の衆院選で旧三