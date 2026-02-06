国民民主党の玉木雄一郎代表は、衆院選の開票で自民党圧勝の情勢となった8日午後10時すぎ、「ABEMA Prime」に中継で生出演した。【映像】中継に生出演した玉木代表（実際の映像）「高市旋風の中でなんとか持ちこたえている」と現状を分析したうえで、自民躍進の理由を問われると「高市さんの人気でしょうね。あと、自民党は地盤がしっかりしていて底力がある。我々はまだ足腰が弱いので参考にしたい」と語った。進行の平石直