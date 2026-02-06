秋田地方気象台は「大雪と風雪及び高波に関する秋田県気象情報」を午後11時30分に発表しました。沿岸の海上では、暴風雪のおそれはなくなりましたが、9日にかけて風雪や高波に注意してください。また、県内では、9日明け方にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪に注意・警戒してください。＜概況＞日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、気圧の傾きが大きくなっています。また、東北地方の上空約5,000メートルに