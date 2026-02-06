衆議院選挙、秋田2区で、自民党の前の議員、福原淳嗣氏が当選しました。福原氏は、選挙運動では“高市カラー”を前面に押し出し、遊説では政権が掲げる政策や目指す方向性について、熱く語る場面が多くみられました。このような動きにより、高市総理の人気を背景とした自民党への追い風をとらえ、相手候補に競り勝ちました。