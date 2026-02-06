三重3区で当選を果たしたのは、自民党・元職の石原正敬さん（54）です。 【写真を見る】【衆議院選挙】三重3区 石原正敬氏（自民）が当選 12回連続当選の元副総理との戦いでしたが、インフレに負けない強い経済の実現などを訴え、自身初となる小選挙区での当選を果たしました。