「皆さんとともに新しい歴史をつくっていきます」。5選を果たした佐賀2区の自民前職古川康氏は、唐津市のJAからつ本所で涙ぐみながら喜びを語った。初出馬した2014年以来となる選挙区での勝利。「お待たせしました」と深く頭を下げると、会場に詰めかけた約600人の支持者から大きな拍手が起こった。