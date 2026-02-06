8日の午後、自分の家に火を点けたとして、山形県新庄市十日町に住む女が警察に現行犯逮捕されました。 現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、新庄市十日町に住む調理師の女（57）です。女は8日の午後4時55分ごろ、自宅に火を放った疑いです。 警察によると、同居する家族が火を消し止めたため、建物が燃えるなどの被害はありませんでした。警察が通報を受けて捜査を行った結果、女が火を点けた疑いが強まり、女は午後5時31分