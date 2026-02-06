2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡6区では自民党・前職の勝俣孝明氏が当選を確実にしました。 【動画】【喜びの声】衆議院選挙 静岡6区・勝俣孝明氏（自民・前）「みんなの支えがあったから捲土重来を果たすことができた」 勝俣孝明氏の喜びの声です。 ＜当選を確実にした勝俣孝明氏（49）＞ 15年前に裸一貫でこの世界に飛び込みました。もう何度も何度も熱く高い壁にはね返されました。辛く本当に厳しくて悔しくて。