8日に降り続いた雪の影響で、東名高速道路と新東名高速道路の一部区間が通行止めとなっています。NEXCO中日本によりますと、通行止めが続いているのは9日午前0時現在、東名高速の下り線厚木インターチェンジから沼津インターチェンジまでと上り線の清水ジャンクションから厚木インターチェンジまで。新東名高速の下り線、新御殿場インターチェンジから長泉沼津インターチェンジまでと上り線の新清水ジャンクションから新御殿場イン