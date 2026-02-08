2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟4区・長岡市の開票状況です。 【新潟4区・長岡市】開票率100％◎鷲尾 英一郎氏自民・元65,253票米山 隆一氏中道・前38,027票野村 泰暉氏国民・新10,290票大矢 寿乃氏参政・新 8,591票