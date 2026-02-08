衆院選は８日、投開票が行われた。自民党の大勝が確実。深夜には自民党の比例四国ブロックの単独１０位に記され、当初は当選が絶望的とも指摘されていた村上誠一郎氏にもＮＨＫなどが当確を出した。今回、自民四国ブロックは比例１位に小選挙区との重複候補９人が並び、その下に村上氏が記載された。自民が大敗した前回２０２４年衆院選と同様なら、当選はかなり厳しく、石破政権で総務相を務めた石破氏側近の村上氏が「冷遇