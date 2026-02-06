衆院選神奈川１８区は、自民党の山際大志郎氏が当選した。山際氏は当選８回目。岸田内閣では経済再生相に就任したが、旧統一教会との関係が判明し、辞任した。２０２４年の前回選では立憲民主党から立候補した宗野創氏に敗れたが、比例選で復活当選した。