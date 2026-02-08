衆院選の愛知3区で、自民党の新人・水野良彦氏(52)が初当選です。 人口減少問題を根本に据え、雇用や子育て、外交など多方面の政策を訴えて支持を集めました。 中道改革連合の副代表で、当選10回の前職・近藤昭一氏(67)は、小選挙区では敗れました。