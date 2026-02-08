衆院選の愛知12区で、自民党の元職、青山周平氏(48)が5回目の当選です。 自民党派閥のいわゆる「裏金問題」に関係し、前回の選挙では落選しましたが、「政治生命をかけて政治資金に対して透明性を確保していく」などと訴え、当選を果たしました。 一方、中道改革連合の前職・重徳和彦氏(55)は、小選挙区では及びませんでした。