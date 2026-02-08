8日に投票が行われた衆議院選挙の鹿児島3区は開票の結果、中道改革連合前職・野間健さん(67)の当選が決まりました。 鹿児島3区には自民党元職の小里泰弘さんも立候補し与野党一騎打ちとなっていました。 野間さんは草の根活動で築いた支持基盤に加え、中道改革連合で公明党と初めて手を組み再選を目指していました。 ・ ・ ・