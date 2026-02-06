ジョジョの奇妙な冒険の第7部(スティール・ボール・ラン)は、アニメ化作品の『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が2026年3月19日にNetflixで配信開始予定で、関連する新情報が相次いでいます。そんなジョジョ7部のジャイロ・ツェペリやジョニィ・ジョースターといった主要キャラクターの可動フィギュアがワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場に展示されていました。Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェス