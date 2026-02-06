衆院選は８日、投開票された。東京２３区（町田市）は、元テレビ朝日アナウンサーで、昨年７月まで東京都議を務めていた自民党の新人・川松真一朗氏が当選確実となった。２０１３年の都議選で地元・墨田区選出議員として初当選後、都議を３期務めた川松氏は、昨年７月の都議選に「次の国政選挙に挑戦する」ことを理由に不出馬。準備を進めてきた。だが、墨田区が属する東京１４区は前職の松島みどり元法相の選挙区。調整が注目