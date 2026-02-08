街中で泣きじゃくっていた由加さん。個室のあるカフェで少し話すと落ち着いたのか、ぽつりぽつりと話し始めました。きっと、気持ちが爆発するまで、誰にも相談できなかったのでしょう…。そんな由加さんに、さらなる悲劇が…!?＞＞【まんが】略奪婚したら浮気されました