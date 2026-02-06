【週刊ヤングマガジン 2026年11号】 2月9日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日2月9日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年11号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭グラビアではエリマリ姉妹ことErikaさん、百瀬まりなさんが南国に上陸。巻中グラビアでは新人女優・上田心暖さんが人生初グラビアを披露している。また巻末グラ