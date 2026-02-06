【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～」19巻】 2月9日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」