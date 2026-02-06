【「転生したらスライムだった件」31巻】 2月9日 発売 価格：792円 【「転生したらスライムだった件」31巻 特装版】 2月9日 発売 価格：2,200円 画像はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「転生したらスライムだった件」の31巻を2月9日に発売する。価格は792円。また同日には特装版も2,200円で発売される。