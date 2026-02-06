【「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」2巻】 2月9日 発売 価格：759円 画像はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「魔法少女リリカルなのはEXCEEDS」の2巻を2月9日に発売する。価格は759円。 本作は「魔法少女リリカルなのは」シリーズ最新作のコミカライズ版。国連調査機関「EXCEEDS（エクシーズ）」で働く高町なのはが、機械信奉国