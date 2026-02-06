【「幼馴染とはラブコメにならない」19巻】 2月9日 発売 価格：792円 画像はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「幼馴染とはラブコメにならない」の19巻を2月9日に発売する。価格は792円。 本作はヒロインが全員幼馴染という設定のハーレムラブコメ。1月よりTVアニメが放送されている。 19巻では「毎日デート編」が後半戦へ。