2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知12区は裏金問題で落選していた自民・青山周平さん（48）が国政返り咲きです。名前にちなんだイメージカラー「青」を今回は赤に変えて心機一転。立憲で政調会長などを務めた中道・重徳さんに競り勝ちました。