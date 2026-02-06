2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、愛知3区は自民党の新人・水野良彦さん（52）の当選が確実となりました。中道の副代表も務める当選10回のベテラン近藤さんに対する2回目の挑戦でしたが、地元の市議らの手厚い支援も受けて戦いを進めました。