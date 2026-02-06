三重1区で当選を確実にした、自民党の前職 田村憲久さん。 【写真を見る】｢恩返しのために汗をかいて、仕事をしてまいりたい｣ 当選確実の三重1区 田村憲久氏（自民） 強い経済を実現し実質賃金を引き上げることなどを訴え、自民党支持層だけでなく無党派層にも支持を広げ、11回目の当選を確実にしました。 （自民 三重1区 田村憲久氏）「予算も通さなきゃなりません。法案も通さなきゃいけません。国民の皆様方の生活がか