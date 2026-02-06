高市首相は8日、「zero選挙」に出演し、日本維新の会との連立の維持した上で、政権基盤をさらに安定させるため、連立の拡大にも意欲を示しました。高市首相「まず日本維新の会との連立。これはしっかりとこれからも続けていきたい。この思いは強くございます。さらに一緒にやろうよと言って下さる政党がありましたら、ぜひご一緒にやらせていただきたいなと思ってます」一方、選挙後に閣僚や党役員を代える考えがあるか問われると