8日投開票の衆院議員選挙について、午後11時30分までの開票の最新情報をまとめます。与党で3分の2の議席の確保が確実な情勢です。自民党は出口調査で有利となっていた多くの選挙区で順調に当選を決めていて、単独で300議席をうかがう勢いとなっています。維新とあわせた与党では参議院で否決された法案を衆議院で再可決して成立させられる310議席に達することが確実な情勢です。一方、中道改革連合は、現時点で30議席程度にとどま