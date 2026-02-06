2001（平成13）年2月9日、多摩動物公園でチンパンジーが飼育場に設置した自販機から缶入り飲料を買う様子が公開された。前年夏から飼育係が買ってみせるなどした結果、6歳の雌チコがマスター。10円を口で入れてボタンを押し、約30分の間に5回も成功した。缶のふたを口などで巧みに開け、おいしそうに飲んだ。