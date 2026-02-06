メディアのインタビューの合間、厳しい表情を見せる日本維新の会の吉村代表＝8日午後10時42分、大阪市内のホテル国政与党として初めて臨んだ衆院選は、お膝元の大阪で一部選挙区が敗北との結果になり、緩んだ表情は見せなかった。都構想への挑戦の是非を問うとして異例のダブル選も仕掛けた日本維新の会の吉村洋文代表は8日夜、大阪市北区のホテルに設置した開票センターで開いた記者会見で「自民の圧を感じる選挙だった」とし、