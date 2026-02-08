8日投開票の衆院選で東京7区では元テレビ朝日アナウンサーの自民党の丸川珠代氏が当選しました。【映像】力強く決意表明する丸川氏当選の報を受けた丸川氏は「当選させていただきまして、誠にありがとうございました」と深々と頭を下げました。丸川氏は今回の選挙戦を振り返り、「参議院3回を含めて5回の選挙を経験したわけですが、これほどに一票の重みを感じる選挙はありませんでした」と語り、「『期日前に行ってきたわよ