冬季五輪の出来事を振り返るミラノ・コルティナ五輪が開幕。冬季は1924年に第1回大会が開催され、今回で25回目。4年に一度の夢舞台で過去に起きた様々な出来事を振り返る。2010年バンクーバー五輪のフィギュアスケート女子では、競技直前に悲劇に見舞われた地元スケーターが、表彰台に立った。フィギュアのカナダ女子として22年ぶり表彰台へ、ジョアニー・ロシェットは地元の大きな期待を背負っていた。突然の悲報が届いたの