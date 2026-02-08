国際大会の開催経験豊富な会場ミラノ・コルティナ五輪のバイアスロン混合リレーが8日に行われた。日本ではバイアスロンはマイナー競技だが、会場には熱狂的なファンが詰めかけ、ファンの間に衝撃が広がっている。バイアスロンの会場はオーストリアとの国境近く、標高1600メートルの壮大なアルプス山脈の中にある。50年以上に渡ってW杯や世界選手権などの国際大会の舞台となっており、五輪でも熱狂的なファンが詰めかけた。