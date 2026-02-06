【モデルプレス＝2026/02/09】モデルで女優の桃月なしこが、2月9日発売の「ヤングマガジン」（講談社）11号に登場。美しいボディを披露している。【写真】元看護師モデル、美バスト開放◆桃月なしこ、美ボディ開放地上波初主演ドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪：毎週水曜深夜24時〜／DMM TV：独占配信）でも話題の桃月が、同誌に登場。今号では、カウボーイ風の衣装からのぞく美しいボディを披露している。◆表紙は