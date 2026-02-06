【モデルプレス＝2026/02/09】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが、2月9日発売の「ヤングマガジン」（講談社）11号の表紙に登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。【写真】美人姉妹、美ボディライン際立つビキニショット◆“エリマリ姉妹”、美バスト披露Erikaと百瀬は今回、自身初上陸となる南国・グアムでグラビア撮影。透き通るような素肌が際立つノースリーブ姿のほか、ビキニショットでは美しいボディラインを披