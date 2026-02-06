【モデルプレス＝2026/02/09】女優の上田心暖が、2月9日発売の「ヤングマガジン」（講談社）11号に登場。美しいバストを披露している。【写真】18歳美人女優、人生初グラビアでの自然体な姿◆上田心暖、人生初グラビア挑戦奈良出身の新人女優・上田が同誌で人生初のグラビアに挑戦。自然体な表情のほか、ビキニ姿ではふんわりと柔らかな曲線を描く美しいバストを披露。初めてとは思えない堂々とした佇まいで、圧巻のプロポーション