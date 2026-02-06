2月9日投開票の衆議院議員選挙で、兵庫1区（神戸市中央・灘・東灘区）から立候補した自民党元職・盛山正仁氏（72）の当選が確実になった。盛山氏は元文部科学相。6期目の当選となる。自民元職・盛山正仁氏（兵庫1区）選挙前、 「聴衆が声をかけやすい」との思いからマイクを持たずに地声で訴えた。物価高騰への悲鳴や、批判をじかに受け止める姿に、握手を求める有権者が増えた。選挙戦終盤には片山さつき財務相が応援に駆けつ