岡山2区で当選山下貴司さん（自民・前）8日 衆院選の岡山2区で当選した山下貴司さん（自民・前）が抱負を述べました。 「 皆様、本当にありがとうございました。本当に皆様のおかげであります。皆様おひとりおひとりが全力で私の背中を押してくださった、それで本当に私も全力をかけられた。本当に厳しい戦いでした。でもそういったときに皆様が、ふるさとを同じくする皆様があちらこちらから押してくれた。これは私