8日午後、静岡市葵区の交差点で自転車が歩行者をはねる事故があり、警察は自称・45歳の男を重過失傷害の疑いで逮捕しました。重過失傷害の疑いで逮捕されたのは、自称・静岡市葵区に住む会社員の男（45）です。警察によりますと男は8日午後6時半ごろ、静岡市葵区七間町の交差点で横断歩道をわたっていた女性を自転車ではねた疑いがもたれています。女性は頭部などを打ち救急搬送され、意識不明の重体となっています。警察の調べに