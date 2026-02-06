東京24区で当選を決め笑顔を見せる萩生田光一氏（左）＝8日午後11時31分、東京都八王子市東京24区の自民党前職萩生田光一氏（62）が中道改革連合新人細貝悠氏（32）らを破り、8選を決めた。東京都八王子市の選挙事務所で「3分の2の議席があれば憲法改正の発議もできる。高市早苗首相を支えていく」と語った。午後11時半ごろ、萩生田氏が笑顔で事務所に現れると、支援者らから大きな拍手が起きた。党幹部として臨んだ選挙戦を「