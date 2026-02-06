レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、『年に一度の肉の日祭り』の追加企画として、食べ放題コースが20％OFFとなるキャンペーンを、13日から19日までの平日限定で実施する。割引後の価格は一人2446円からと、焼肉食べ放題をより気軽に楽しめる内容となっている。【写真】背徳感すごい！人気『ガリバタカルビ』ほか食べ放題メニュー同キャンペーンは、2月9日の“肉の日”を記念して展開している『年に一度の肉の