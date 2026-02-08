2月8日（日）に行われた衆議院議員選挙。京都6区で中道改革連合・山井和則氏（64）が、自民党候補に敗れることが確実となりました。山井氏はこれまで当選9回。立憲民主党から出馬した前回2024年の衆院選でも9万7千票あまりを獲得し、自民・園崎弘道氏に約3万2千票差をつけて当選していました。しかし今回の衆院選では、園崎氏の当選＆山井氏の敗北が確実となりました。山井氏は比例代表近畿ブロックにも重複立候補していま