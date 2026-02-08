中道改革連合の野田佳彦共同代表はラジオ番組で、衆院選での大幅議席減を受け引責辞任を示唆した。「中道の種火は付けた。吹き消されないように守りながら、育てていける人は誰なのかも含めて考えていきたい」と述べた。