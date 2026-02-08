衆院選は８日、投開票され、東京２４区（八王子市の一部）は、自民党の前職・萩生田光一幹事長代行が当選確実になった。萩生田氏は、前回２０２４年は党派閥の裏金問題により党の公認を取り消され、無所属で出馬。それでも高市早苗氏（現首相）ら多くの自民党議員らの応援演説を受けた。自身が代表を務める支部に党本部から政党交付金２０００万円を支給される騒動も勃発したが、対抗馬の立憲民主党・有田芳生氏を退けて７度目