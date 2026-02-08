◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード男子・パラレル大回転（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】８日のスノーボード男子のパラレル大回転予選で、斯波（しば）正樹（ＴＡＫＡＭＩＹＡ）は１回目でワックスの不正があったとして、失格となった。１８年平昌五輪以来の出場となった斯波は「こんな結果になって、まずは申し訳なく思っています。少なくとも、予選はちゃんと滑りきりたか