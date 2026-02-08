星野剛士氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１２区（藤沢市、寒川町）で、自民党前職の星野剛士元内閣府副大臣（６２）の６回目の当選が確実になった。１２区にはほかに、届け出順に中道改革連合前職の阿部知子（７７）、共産党新人の沼上常生（６７）、無所属新人の菊竹進（５３）の各氏が立候補した。