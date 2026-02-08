衆院選は８日、投開票され、埼玉９区（飯能市、狭山市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町）は、自民党の元職・大塚拓氏が、中道改革連合の前職・杉村慎治氏を破り、６度目の当選を確実とした。大塚氏は、丸川珠代元五輪相の夫。２００５年の衆院選に東京ブロックから比例単独で出馬し、初当選した。その後、埼玉９区の本部長となったものの、民主党旋風が吹いた０９年の衆院選は落選。１２年以降は選挙区で４連勝していた。