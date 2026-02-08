江田氏の選挙区での敗北が報じられ、呆然とする支援者ら＝８日午後１０時すぎ、横浜市青葉区８日に投開票された衆院選で、９期目を目指した中道改革連合の前職・江田憲司氏（６９）が選挙区で敗北した。横浜市青葉区の事務所前に設置された特設テント。午後１０時過ぎに相手候補の当選確実が報じられると、支持者らは「うそみたい」「受かっちゃったの？」と戸惑い、テレビやスマートフォンの画面をみつめ呆然としていた。江田