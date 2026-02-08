衆院選の愛知1区で、減税日本・ゆうこく連合の共同代表・河村たかし氏(77)が当選です。 「元祖・減税」をキャッチフレーズに幅広い層に浸透し、高い知名度で勝ち続けた「選挙モンスター」が国政選挙7連勝です。 自民の元職・熊田裕通氏(61)は、小選挙区では及びませんでしたが、比例復活当選を決めました。